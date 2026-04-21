Roma festeggia il suo compleanno con una serie di eventi e iniziative che coinvolgono cittadini e visitatori. Durante la giornata, sono stati organizzati spettacoli, mostre e momenti culturali per celebrare la storia e le tradizioni della città. Le celebrazioni si sono svolte in diverse zone di Roma, coinvolgendo istituzioni e associazioni locali. La giornata ha visto anche attività dedicate alle famiglie e ai giovani, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio cittadino.

AGI - Roma celebra il suo compleanno tra identità e rilancio. Nel giorno del Natale della Capitale, il XII Simposio “Anime de Roma”, promosso dalla Fondazione Roma e ospitato a Palazzo Sciarra Colonna, ha riunito le istituzioni e protagonisti del mondo culturale per raccontare una città sospesa tra memoria millenaria e le trasformazioni per il futuro. Roberto Gualtieri . “Siamo contenti di festeggiare questo compleanno in una città così antica ma sempre eterna e che fa tesoro il suo passato per guardare al futuro e vedo tanto partecipazione e amore dei cittadini per Roma e anche per il lavoro di trasformazione che stiamo intraprendendo”, ha detto il sindaco Roberto Gualtieri.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Le "Anime de Roma" festeggiano il Natale della Capitale

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