Simone Deromedis ha vinto l’ultima gara di Coppa del Mondo di skicross a Gällivare, battendo il concorrente Howden. Con questa vittoria si conclude la stagione dello skicross italiano, che vede anche un altro atleta sul podio nell’ultima gara. La competizione si è svolta in Svezia, portando a termine il circuito mondiale per il 2025-2026.

Si chiude con il botto la meravigliosa stagione dello skicross italiano, che si toglie la soddisfazione di portare ben due atleti sul podio nell’ultima competizione della Coppa del Mondo 2025-2026. Il campione olimpico Simone Deromedis, reduce dalla prematura eliminazione di ieri in gara-1 provocata dalla scorrettezza del francese Youri Duplessis-Kergomard, si è esaltato sulla pista svedese di Gällivare superando brillantemente i vari turni eliminatori e battendo soprattutto in finale il fuoriclasse canadese Reece Howden. I due atleti più competitivi del circuito maggiore hanno dato vita ad un duello meraviglioso, con Deromedis che si è preso di forza la prima posizione in partenza riuscendo poi a respingere tutti gli attacchi di Howden e avendo la meglio sul nordamericano solamente al fotofinish per una stretta incollatura. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - IL SIGILLO DI PRIMAVERA! Simone Deromedis chiude la stagione con una vittoria a Gällivare: battuto Howden!

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