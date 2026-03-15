Athletic Club Palermo vittoria in rimonta e primato consolidato | Paternò battuto 4-2

L'Athletic Club Palermo ha vinto 4-2 contro il Paternò nella 27esima giornata del campionato di Serie D, girone I. La squadra di casa ha subito un gol iniziale ma ha risposto con una rimonta, segnando quattro reti e conquistando così la vittoria. Con questa partita, il Palermo ha consolidato il suo primato in classifica.

Va sotto, rimonta e conferma il primato. È la domenica dell’Athletic Club Palermo che batte 4-2 il Paternò nella 27esima giornata del campionato di Serie D, girone I. Un’altalena di emozioni sotto la pioggia incessante del Velodromo Paolo Borsellino, con la formazione nerorosa brava a reagire nel secondo tempo dopo aver chiuso la prima frazione sotto di un gol. La partenza è in salita per l’Athletic che subisce gol al primo affondo del Paternò. È il minuto 8: Marchetti riceve palla ai 20 metri, calcia rasoterra e sorprende Greliak. I rossazzurri da quel momento in poi abbassano il baricentro, l’Athletic prende l’iniziativa in mano ma non riesce a sfondare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Athletic Club Palermo, il 2025 si chiude con una vittoria: al Velodromo battuto 2-1 il Ragusa Leggi anche: Serie D, a Lamezia terza vittoria di fila per l'Athletic Club Palermo: battuta 3-2 la Vigor Athletic Club Palermo - Fortitudo Bagheria LIVE | Under 15 Elite Sicilia | Diretta Calcio Una selezione di notizie su Athletic Club Palermo Temi più discussi: Athletic Club Palermo, vittoria nel recupero e primo posto solitario in serie D; Serie D, Athletic Club Palermo da urlo: blitz a Enna e primo posto in classifica; Viareggio Cup, sfuma nel finale la vittoria all'esordio dell'Athletic Club Palermo; Viareggio Cup: l’Under 18 Serie D con l’Athletic Palermo per il 1^posto del girone. Athletic Palermo show: battuto il Paternò 4-2, nerorosa sempre in vettaL’Athletic Club Palermo continua la sua corsa in vetta al girone I di Serie D e lo fa con una vittoria spettacolare contro il Paternò. Al Velodromo Paolo Borsellino finisce 4-2 per i nerorosa, prota ... ilovepalermocalcio.com Athletic Club Palermo, Ferraro non si fida del Paternò: «Non guardiamo la classifica»La Serie D riparte dopo la pausa per la Viareggio Cup e l’Athletic Club Palermo torna in campo domenica alle ore 15 al Velodromo Paolo Borsellino contro il Paternò, nel match valido per la 27ª giorn ... ilovepalermocalcio.com L’Athletic Club Palermo vince in rimonta per 4-2 contro il Paternò e si conferma prima in Serie D facebook Secondo 0-0 di fila: termina a reti bianche anche con l'Athletic Club Palermo. #OrderOverChaos | #TheConsequence | @NemesiVPC x.com