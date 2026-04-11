Juventus Spalletti firma e rilancia | arrivano due stelle dopo il rinnovo | CM

Da calciomercato.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore della squadra di calcio ha firmato il rinnovo del contratto, confermando la sua permanenza in panchina. Contestualmente, sono stati definiti nuovi obiettivi per il mercato e arrivano due giocatori di rilievo, considerati stelle del calcio. La firma è arrivata poco prima di una partita importante contro una squadra rivale, segnando un momento chiave per il club. La notizia è stata comunicata ufficialmente prima della sfida di campionato.

L’allenatore bianconero prolunga il matrimonio con la ‘Vecchia Signora’ e detta le linee guida sul mercato Ecco la tanto attesa fumata bianco (nera), arrivata alla vigilia della fondamentale sfida contro l’ Atalanta. Non solo presente: la Juventus punterà su Luciano Spalletti anche per il futuro e con l’obiettivo di ritornare al vertice. Luciano Spalletti, tecnico della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it È ufficiale il rinnovo fino al giugno 2028 dell’allenatore di Certaldo, che ha messo la firma sul nuovo matrimonio con la ‘Vecchia Signora’. Un legame iniziato solo lo scorso ottobre, ma che in questi mesi ha convinto la dirigenza e specialmente John Elkann a confermare la fiducia nell’ex Ct azzurro per la rinascita della Juve. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Juventus, Spalletti: Il mio rinnovo non è la priorità. Nazionale Ecco cosa serve ora

Video Juventus, Spalletti: Il mio rinnovo non è la priorità. Nazionale? Ecco cosa serve ora

Temi più discussi: Juve-Spalletti, è l'ora del rinnovo: firma in arrivo prima dell'Atalanta; Spalletti firma il rinnovo e la Juve sogna in grande: da Elkann a Chiellini, retroscena e cifre dell'accordo; Juve-Spalletti, c’è la firma: accordo fino al 2028; Spalletti-Juventus, è fatta per il rinnovo: cifre e durata, atteso l'annuncio ufficiale.

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