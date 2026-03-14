Lazio Taylor può partire in estate | sirene dalla Premier League | CM

Il centrocampista Kenneth Taylor potrebbe lasciare la Lazio questa estate, con l'interesse che arriva dalla Premier League. Arrivato a gennaio dall’Ajax, il giocatore si è consolidato come elemento importante della squadra di Maurizio Sarri, che l’ha schierato fin da subito come titolare. La società sta valutando le offerte provenienti dall’estero prima di prendere una decisione sul futuro del giocatore.

Arrivato a gennaio dall’Ajax, Kenneth Taylor è diventato subito un punto fermo della Lazio con il centrocampista che ha guadagnato subito un posto da titolare nella formazione di Maurizio Sarri. Futuro in dubbio per Taylor alla Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it Il classe 2002 si è inserito al meglio negli schemi del tecnico biancoceleste, mettendosi a disposizione anche per ricoprire altri ruoli in questo momento di emergenza della Lazio. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sul calciatore ci sarebbe l’interesse di alcune squadre di Premier League, pronte a presentare un’offerta al centrocampista nel giro della nazionale olandese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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