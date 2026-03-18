Biella | da nuvoloso a 14 gradi sole nel pomeriggio
A Biella mercoledì 18 marzo 2026 il cielo sarà inizialmente coperto da nuvole diffuse, ma nel corso del pomeriggio si prevedono schiarite. Le temperature aumenteranno fino a raggiungere i 14 gradi, offrendo un passaggio dal clima nuvoloso a condizioni più soleggiate nel secondo parte della giornata.
Mercoledì 18 marzo 2026, il cielo su Biella si presenterà inizialmente coperto da nubi diffuse, per poi aprirsi a schiarite ampie nel pomeriggio con temperature in ascesa fino a 14 gradi. La stabilità del tempo e l’assenza di precipitazioni consentiranno attività all’aperto, mentre la tendenza indica un peggioramento atteso solo nel weekend. I dati meteorologici confermano che le infiltrazioni umide in transito sul Piemonte non porteranno fenomeni significativi sul territorio biellese, garantendo una giornata complessivamente stabile nonostante la nuvolosità mattutina. Lo zero termico si posizionerà intorno ai 1583 metri, indicando condizioni favorevoli opera ad alta quota o per gli appassionati di sport invernali ancora attivi nella stagione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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