Lazio | nasce l’Osservatorio per mappare la cultura e i teatri

Durante l’assemblea annuale della Nuova Agis Lazio tenutasi a Roma, il presidente Carducci Artenisio ha presentato un nuovo progetto volto a creare un’unità di analisi sul settore dello spettacolo dal vivo. Si tratta di un’istituzione chiamata Osservatorio per la mappatura della cultura e dei teatri, progettata per raccogliere dati e informazioni sul pubblico e sulle attività culturali nella regione.

Al termine dell’assemblea annuale della Nuova Agis Lazio, avvenuta a Roma, il presidente Carducci Artenisio ha illustrato un progetto innovativo per la mappatura del settore: l’Osservatorio sul pubblico spettacolo. L’iniziativa mira a tracciare con precisione la distribuzione dei luoghi culturali e degli spettatori nel territorio regionale per orientare le scelte politiche future. Una mappa senza precedenti per le politiche culturali regionali. Il cuore pulsante della strategia presentata da Carducci Artenisio risiede nella creazione di un modello che punta a diventare un punto di riferimento anche per le altre regioni italiane. Attraverso l’Osservatorio, l’associazione ha completato una mappatura capillare che coinvolge non solo i teatri, ma l’intero tessuto dei luoghi dedicati allo spettacolo nel Lazio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio: nasce l’Osservatorio per mappare la cultura e i teatri Notizie correlate I Giochi continuano, nasce l'Osservatorio per gestire la "legacy"«I Giochi continuano» è il titolo del progetto che punta a rendere duratura l'eredità (la legacy) dei Giochi di Milano Cortina 2026. Una vita dedicata alla cultura, in pensione la direttrice dei Teatri di Cattolica Simonetta SalvettiDopo circa 27 anni alla guida dei teatri e successivamente dei servizi culturali di Cattolica, dell’Arena della Regina (fino al 2018) e del MystFest... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lazio, nasce l’Osservatorio permanente per le persone scomparse; Persone scomparse, il Lazio alza il velo sull’emergenza: nasce l’Osservatorio regionale; Regione Lazio, si insedia l’Osservatorio permanente sulle persone scomparse; LAZIO, AL VIA L’OSSERVATORIO DELLE PERSONE SCOMPARSE. Lazio, nasce l’Osservatorio permanente per le persone scomparseL’assessore regionale all’Inclusione sociale Maselli: Un nuovo strumento per rafforzare prevenzione, sostegno alle famiglie e collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine ... rainews.it Regione Lazio, si è insediato l'Osservatorio permanente sulle persone scomparseAlla presenza dell'assessore all'Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio Massimiliano Maselli, si è insediato l'Osservatorio permanente sulle persone scomparse nel Lazio, presied ... ansa.it "Nella regione Lazio sono sparite le #mascherine e spariti i soldi, c'è stato un processo A me non risulta." #Manti #quartarepubblica x.com Buonasera, per le graduatorie dei progetti di CSV Lazio ancora nulla Ho controllato sia sul sito di CSV che sul sito del progetto specifico per cui ho fatto domanda ma non ho trovato nulla, il progetto nemmeno ha risposto alla mail che ho mandato - facebook.com facebook