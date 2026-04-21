Una nuova partnership coinvolge la Lazio e Polymarket, una società statunitense di mercati previsionali. La maglia della squadra ora presenta il logo del brand sul tessuto, dopo un accordo che ha un valore complessivo di 22 milioni di euro. La collaborazione si riflette anche sull’immagine della maglia, che si presenta con un nuovo look grazie alla presenza del marchio esterno.

La maglia della Lazio lucida di un nuovo brand porta sulle sue fibre il logo di Polymarket, una realtà statunitense specializzata nei mercati previsionali. L’accordo, che ha segnato il debutto del partner durante lo scontro con il Napoli, punta a iniettare nelle casse biancocelesti circa 18 milioni di euro totali, distribuendo le risorse tra la chiusura dell’attuale stagione e i prossimi due cicli stagionali. Il club capitolino ha siglato un contratto biennale con valore complessivo superiore ai 22 milioni di dollari. Questa operazione economica garantisce entrate per la parte finale del campionato in corso e copre interamente le stagioni 20262027 e 20272028, mantenendo aperta la porta per un’estensione ulteriore nel 20282029.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio, maxi accordo da 22 milioni: la maglia vola con Polymarket

Notizie correlate

Lazio, accordo milionario con Polymarket: cos’è la piattaforma e perché è illegale in ItaliaLa Lazio ha ufficializzato il nuovo main sponsor di maglia dopo una stagione disputata senza brand principale.

La Lazio ha un nuovo sponsor sulla maglia: PolymarketLa Lazio ha finalmente un nuovo sponsor di maglia: il club biancoceleste, in una nota, ha infatti annunciato l’accordo .

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Lazio, accordo milionario con Polymarket: cos’è la piattaforma e perché è illegale in Italia; Vaccari (PD), Governo intervenga su accordo Polymarket-Lazio. Sponsor legato a gioco d’azzardo.

Lazio, accordo milionario con Polymarket: cos’è la piattaforma e perché è illegale in ItaliaLa Lazio firma con Polymarket: accordo da 18 milioni. Cosa è la piattaforma e perché non è utilizzabile in Italia ... quifinanza.it

Lazio, Polymarket è il nuovo main sponsor: ecco da quanto mancavaPolymarket è il nuovo mai sponsor della Lazio. Il club ha da poco annunciato la nuova partnership con l'azienda statunitense, un accordo fino alla stagione 2027/28 (con opzione per ... lalaziosiamonoi.it

"Nella regione Lazio sono sparite le #mascherine e spariti i soldi, c'è stato un processo A me non risulta." #Manti #quartarepubblica x.com

Buonasera, per le graduatorie dei progetti di CSV Lazio ancora nulla Ho controllato sia sul sito di CSV che sul sito del progetto specifico per cui ho fatto domanda ma non ho trovato nulla, il progetto nemmeno ha risposto alla mail che ho mandato - facebook.com facebook