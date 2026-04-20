La squadra di calcio ha annunciato il nuovo sponsor principale per le divise da gioco, dopo aver concluso la scorsa stagione senza un marchio principale visibile. Contestualmente, si è diffusa la notizia di un accordo economico di rilevanti proporzioni con una piattaforma di trading online. Questa piattaforma, nota per operare in ambiti di scommesse e sondaggi finanziari, è stata considerata illegale in Italia, in quanto non autorizzata dalle autorità competenti.

La Lazio ha ufficializzato il nuovo main sponsor di maglia dopo una stagione disputata senza brand principale. Si tratta di Polymarket, piattaforma statunitense legata ai cosiddetti “prediction market”, che ha già fatto il suo debutto sulla divisa nella gara contro il Napoli. L’intesa ha una durata biennale e prevede un valore complessivo superiore ai 22 milioni di dollari, pari a circa 18 milioni di euro. Come spiegato dal club, l’accordo copre la parte finale della stagione in corso e le stagioni 20262027 e 20272028, con opzione per il 20282029. Quanto guadagna la Lazio dagli sponsor. Grazie a questo accordo, la Lazio si posiziona nella parte medio-alta della classifica dei ricavi da sponsor di maglia in Serie A, con circa 9 milioni di euro a stagione.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lazio, accordo milionario con Polymarket: cos’è la piattaforma e perché è illegale in Italia

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