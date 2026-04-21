lazio la carica dei leader di sarri

La Lazio si appoggia ai propri leader per affrontare l'undicesima finale di Coppa Italia nella storia del club, un traguardo raggiunto con sette vittorie e tre sconfitte finora. La squadra di Sarri si affida ai giocatori di maggiore esperienza per provare a conquistare il trofeo, puntando a migliorare il proprio bilancio in questa competizione. La sfida rappresenta un momento importante per il club e i suoi tifosi.

Aggrappati ai leader per giocare l'undicesima finale di Coppa Italia della storia (finora sette vinte e tre perse). Sarri punta sui pretoriani della «sua» Lazio per centrare quella che sarebbe una mini-impresa. Le quote delle principali agenzie di scommesse lasciano poche possibilità ai biancocelesti così come la designazione di Colombo nato a Como a soli 50 chilometri da Bergamo dove domani sera alle 21 si giocherà la semifinale di ritorno contro l'Atalanta (all'Olimpico è finita 2-2) sembra un altro presagio negativo. Tra l'altro proprio il fischietto lombardo è stato sfortunato protagonista a fine dicembre dell'episodio di Udine, gol di Davis con doppia mano nell'azione decisiva, uno dei più controversi nel rapporto conflittuale tra gli arbitri e Lazio di questo campionato.🔗 Leggi su Iltempo.it

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