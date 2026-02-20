Lazio Sarri carica la squadra | il discorso nello spogliatoio e il retroscena a Formello

Maurizio Sarri ha motivato la sua squadra con un discorso nello spogliatoio, cercando di rinvigorire i giocatori della Lazio prima di partite importanti. Il tecnico ha parlato con tono deciso, sottolineando l’importanza di restare uniti e concentrati. Il retroscena si è svolto a Formello, dove l’allenatore ha cercato di trasmettere fiducia ai suoi calciatori. I biancocelesti si preparano ora a un impegno cruciale in campionato.

