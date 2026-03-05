Lazio Sarri carica Tavares | Negli ultimi mesi è cambiato non deve perdersi ancora

Nuno Tavares si sta distinguendo nelle ultime settimane come uno dei giocatori più in forma della Lazio. L'allenatore ha sottolineato che il difensore portoghese è cambiato rispetto al passato e che deve mantenere questa condizione. La squadra punta molto sulle sue prestazioni per affrontare le prossime sfide. Tavares rappresenta ora un elemento chiave nella rosa biancoceleste.

Roma, 5 marzo 2026 – Nuno Tavares è più in forma che mai. È lui l'arma in più della Lazio in quest'ultimo periodo. Anche ieri, contro l'Atalanta, una grande prova del terzino sinistro portoghese, autore dell'assist che ha portato al gol del momentaneo 2-1 di Dia. L'ex Arsenal e Olympique Marsiglia sembra essere tornato ai livelli dell'inizio della scorsa stagione, quando aveva messo a segno otto assist nelle prime dieci gare di campionato e aveva piacevolmente sorpreso tutti gli addetti ai lavori. Poi, però, qualcosa si è rotto ed è iniziata la lenta discesa: una seconda parte di stagione difficile, condizionata da tanti guai fisici e un inizio della nuova non entusiasmante, sempre in ballottaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

