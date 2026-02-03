Sicurezza prevenzione tossicodipendenza e decoro urbano | passa l’odg del centrodestra a Palazzo San

Il Consiglio comunale di Campobasso ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che affronta temi come sicurezza, prevenzione della tossicodipendenza e decoro urbano. La decisione arriva dopo un lavoro condiviso tra le forze di centrodestra e tutti i gruppi presenti in aula.

Il Consiglio comunale di Campobasso ha approvato all’unanimità un ordine del giorno di grande rilevanza, frutto del lavoro condiviso tra le forze di centrodestra e integrato da tutti i gruppi presenti in aula. L’atto, approvato al termine di una seduta monotematica dedicata a sicurezza, prevenzione della tossicodipendenza e decoro urbano, definisce un piano d’azione concreto e coordinato per affrontare fenomeni che da anni pesano sul tessuto sociale della città. Tra le misure più significative, l’avvio dell’iniziativa “Prima della droga arrivo io”, che prevede l’adesione volontaria della sindaca, degli assessori e dei consiglieri comunali a test antidroga periodici, condotti in forma pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

