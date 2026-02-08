sicurezza e decoro urbano manutenzione dei 25 pini

Il Comune di Capalbio ha avviato un nuovo intervento di manutenzione sui 25 pini della città. L’obiettivo è migliorare la sicurezza, prevenire eventuali rischi e mantenere il decoro urbano. La potatura è iniziata questa settimana e coinvolge operai specializzati che si concentrano su ogni albero. L’amministrazione comunale sottolinea l’importanza di intervenire regolarmente per evitare problemi futuri e rendere più piacevole l’ambiente cittadino.

Prevenzione, sicurezza e decoro. Sono questi i tre elementi alla base dell’intervento di potatura voluto dal Comune capalbiese. Domani inizieranno le operazioni di sistemazione e pulizia dei venticinque pini in via Roma, a Borgo Carige. "In un Paese dove troppo spesso si interviene solo in casi di emergenza – ha detto il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini –, noi sentiamo il dovere di occuparci in maniera sistematica della prevenzione e della messa in sicurezza del territorio. Su questo versante, penso agli interventi promossi anche con il Consorzio di Bonifica per il contrasto al dissesto idrogeologico, abbiamo fatto molto, ma dobbiamo necessariamente continuare su questa via, mettendo la manutenzione e il tema della sicurezza al primo posto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

