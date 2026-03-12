Wrs cresce ancora | fatturato +25% investimenti sulla sede di Cattolica e previste 10 nuove assunzioni

Wrs, azienda italiana che si occupa di progettazione e produzione di componenti aerodinamici per moto ad alte prestazioni, registra un aumento del 25% nel fatturato. L'azienda investe nella sede di Cattolica e pianifica di assumere dieci nuovi collaboratori nei prossimi mesi. La crescita si riflette anche negli investimenti e nelle assunzioni programmate.

Cresce ancora Wrs, azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di componenti aerodinamici per moto ad alte prestazioni. Nel 2025 la società ha registrato un aumento del fatturato del 25%, rafforzando il proprio ruolo nel panorama internazionale del motorsport. Un’espansione accompagnata anche da nuovi investimenti sul territorio, a partire dall’ampliamento della sede di Cattolica e dal potenziamento della struttura aziendale. A sostenere questa traiettoria c’è un ulteriore investimento: l’ampliamento della sede di Cattolica con il potenziamento del polo logistico e produttivo, ma anche dei reparti marketing e customer care. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Previste oltre 4mila nuove assunzioni tra novarese e Vco Zucchetti chiude l’anno in volata. Il fatturato sale, 70 nuove assunzioniIl 2025 si avvia alla conclusione per il Gruppo Zucchetti Centro Sistemi sotto il segno della stabilizzazione e del rafforzamento strutturale, con...