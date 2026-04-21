In Italia, il dibattito tra le parole dei politici e le esigenze del mercato del lavoro continua a essere centrale. Nel frattempo, la Spagna ha adottato un modello di gestione demografica che ha portato a risultati concreti sulla sicurezza e sull’occupazione. Questi dati vengono ora confrontati per valutare possibili strategie e miglioramenti per l’economia italiana. La relazione tra politiche sociali e crescita occupazionale resta uno degli aspetti più discussi nel panorama attuale.

L’Italia affronta una sfida strutturale tra narrazioni politiche e necessità economiche, mentre il modello di gestione demografica adottato dalla Spagna offre parametri di confronto inediti sulla sicurezza e l’occupazione. Mentre il dibattito pubblico si concentra su concetti come la remigrazione per risolvere criticità sociali, i dati reali evidenziano come settori vitali del Paese dipendano strettamente dal lavoro degli stranieri. Il peso reale dei lavoratori stranieri nel tessuto economico italiano. I numeri dell’Inps per l’anno 2024 delineano un quadro preciso della forza lavoro domestica in Italia, dove quasi il 70% degli addetti in questo settore è composto da cittadini stranieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoro e sicurezza: la lezione della Spagna per l’economia italiana

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