Gli istituti agrari | il motore verde dell’economia italiana tra innovazione sostenibilità etnobotanica benessere ed economia di territorio

Gli istituti agrari italiani continuano a essere il cuore pulsante dell’economia rurale. Studenti e insegnanti lavorano ogni giorno per promuovere pratiche innovative, sostenibili e rispettose dell’ambiente. Questi istituti non si limitano a insegnare agronomia, ma si dedicano anche a studiare piante autoctone e promuovere il benessere locale. Il loro lavoro aiuta a mantenere vive le tradizioni e a valorizzare il territorio, contribuendo a un’economia più verde e più forte.

In Italia l'agricoltura è molto più di un'attività produttiva: è economia di territorio, cura del paesaggio, identità culturale e qualità della vita. Gli istituti tecnici e i professionali agrari rappresentano uno dei principali motori di questo sistema, perché formano professionisti capaci di proteggere l'agricoltura e l'ambiente generando al contempo sia economia che identità del territorio. Infatti gli Istituti Agrari forniscono solo competenze, ma attivano processi virtuosi che trasformano il sapere agricolo in sviluppo locale, occupazione e benessere collettivo.

L’Emilia-Romagna conferma il suo ruolo di motore dell’economia italiana, con un Pil in crescita e un’occupazione in aumento nel 2025.

