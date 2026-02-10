Gli istituti agrari | il motore verde dell’economia italiana tra innovazione sostenibilità etnobotanica benessere ed economia di territorio
Gli istituti agrari italiani continuano a essere il cuore pulsante dell’economia rurale. Studenti e insegnanti lavorano ogni giorno per promuovere pratiche innovative, sostenibili e rispettose dell’ambiente. Questi istituti non si limitano a insegnare agronomia, ma si dedicano anche a studiare piante autoctone e promuovere il benessere locale. Il loro lavoro aiuta a mantenere vive le tradizioni e a valorizzare il territorio, contribuendo a un’economia più verde e più forte.
In Italia l’agricoltura è molto più di un’attività produttiva: è economia di territorio, cura del paesaggio, identità culturale e qualità della vita. Gli istituti tecnici e i professionali agrari rappresentano uno dei principali motori di questo sistema, perché formano professionisti capaci di proteggere l’agricoltura e l’ambiente generando al contempo sia economia che identità del territorio. Infatti gli Istituti Agrari forniscono solo competenze, ma attivano processi virtuosi che trasformano il sapere agricolo in sviluppo locale, occupazione e benessere collettivo. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
