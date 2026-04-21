Lavori sulle strade | avanti piano

Sono in corso lavori sulle strade per migliorare la sicurezza del territorio, che si stanno svolgendo a ritmo lento. Questi interventi sono parte di un piano volto a riparare i danni causati dagli eventi meteorologici di un anno fa. Le opere riguardano principalmente il ripristino delle infrastrutture danneggiate e sono ancora in fase iniziale. La ripresa delle attività procede con gradualità, senza accelerazioni vistose.

Entra nel vivo il piano di interventi mirati alla messa in sicurezza del territorio, ancora impegnato nel sanare le profonde ferite lasciate dai drammatici eventi meteorologici del settembre 2022. Due recenti determinazioni comunali segnano finalmente primi passi decisivi per il ripristino della viabilità nelle frazioni di Argignano e San Michele, aree periferiche dove la forza dell’ alluvione ha compromesso infrastrutture stradali essenziali. Nella frazione di Argignano, l’attenzione è rivolta al tratto stradale che collega il cimitero locale a Bassano, colpito da una frana significativa. L’Amministrazione ha ufficializzato l’affidamento del servizio di verifica preventiva di interesse archeologico, un passaggio tecnico obbligatorio per ottenere il via libera al progetto esecutivo di messa in sicurezza della scarpata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori sulle strade: avanti piano Il modo giusto di evocare i defunti , 2 parte. Notizie correlate Parte il piano strade sicure a Perugia: lavori a Castel del Piano, Ponte Felcino, Montegrillo e Ponte d'oddiLo ha annunciato l'assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini parlando di via dell'Armonia. Duecentomila euro di lavori sulle stradeNuovi lavori sulle strade comunali di Loiano grazie a un investimento di 215mila euro. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lavori sulle strade: avanti piano; Firenze: dal 13 aprile importanti lavori sulle strade; Al via piano da 4 milioni di euro per la manutenzione delle strade provinciali; Da viale Francia a via Oreto, quattro cantieri per rifare le strade aperti in diverse aree della città. Strade provinciali, gara aggiudicata per la zona centro-nord: interventi da oltre 2,8 milioniQuasi 300 imprese in corsa, lavori in arrivo per la messa in sicurezza dei tracciati con fondi del Libero Consorzio ... agrigentonotizie.it Strade provinciali. Sopralluogo per definire i lavoriIl sindaco Tullio Tenci, insieme all’assessore Mauro Papalini, ha effettuato un giro di ricognizione con l’ingegner Alessandro Vichi, responsabile dell’Ufficio tecnico della Provincia di Grosseto. Al ... lanazione.it AMANTEA, NOMINA URGENTE PER I LAVORI PUBBLICI: INCARICO ALL'INGEGNERE SALVATORE CARNEVALE Accordo con Longobardi per colmare il vuoto nei settori tecnici: incarico part-time e responsabilità estese per tre mesi https://www.calabriainc - facebook.com facebook Oristano, piano da 28 milioni per gli alloggi popolari: lavori tra città e provincia x.com