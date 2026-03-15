Sul territorio comunale di Loiano sono in corso lavori di ristrutturazione delle strade che coinvolgono un investimento totale di 215mila euro. La cifra comprende interventi per migliorare le condizioni delle vie di comunicazione del paese, con un importo di circa 200mila euro destinato direttamente alle opere di sistemazione. I lavori sono stati avviati di recente e riguardano diverse arterie del centro abitato.

Nuovi lavori sulle strade comunali di Loiano grazie a un investimento di 215mila euro. L’amministrazione comunale, a integrazione dei lavori già eseguiti nel 2025, ha approvato tre interventi importanti per migliorare la sicurezza della viabilità lungo l’asse che collega Roncastaldo alla Fondovalle Savena e sp59, in particolare su via Molino Mingano e via Raighera. A renderlo noto il sindaco Roberto Serafini: "Negli ultimi anni questi tratti hanno registrato cedimenti e problemi legati alla presenza di acqua nel terreno. Per questo motivo gli interventi partiranno dalla sistemazione dei drenaggi e si concluderanno con il rifacimento dell’ asfalto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Duecentomila euro di lavori sulle strade

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