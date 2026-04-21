Lavori Santuario Annunziata Castellone a Sangiuliano | Non intestarsi lavoro di altri

La senatrice Mariolina Castellone ha commentato i lavori recenti presso il Santuario dell'Annunziata, sottolineando l'importanza di non assumersi meriti per opere svolte da altri. Ha ripercorso le tappe passate che hanno portato a questo risultato, evidenziando il suo coinvolgimento nel tempo. Il suo intervento si inserisce nel dibattito pubblico riguardante i lavori di restauro e manutenzione dell'edificio. L'articolo dedicato alla vicenda è stato pubblicato su Teleclubitalia.