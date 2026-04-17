Lavori Santuario Annunziata ex ministro in visita a Giugliano | Da completare entro giugno

Questa mattina il Santuario dell’Annunziata di Giugliano è stato visitato da Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura e attuale consigliere regionale, accompagnato dal deputato di Fratelli d’Italia e da un consigliere comunale di opposizione. Durante il sopralluogo, sono stati esaminati i lavori in corso, con l’obiettivo di completare gli interventi entro il mese di giugno. La visita ha coinvolto anche altri rappresentanti politici locali.

La delegazione ha verificato da vicino lo stato dei lavori in corso nel complesso religioso, oggetto di un importante intervento di riqualificazione finanziato con circa 2 milioni di euro stanziati lo scorso anno. Il cantiere procede secondo il cronoprogramma e, salvo imprevisti, la conclusione degli interventi è prevista entro il mese di giugno. Parallelamente, è in corso un’interlocuzione con la Soprintendenza per valutare il mantenimento delle autorizzazioni necessarie, anche in vista dei festeggiamenti in onore della Madonna della Pace, compatrona della città.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Lavori Santuario Annunziata, ex ministro in visita a Giugliano: “Da completare entro giugno” Lavori Santuario Annunziata, ex ministro in visita a Giugliano: Da completare entro giugno Notizie correlate Leggi anche: Santuario dell’Annunziata, partiti i lavori PNRR: restauro e cantieri fino a giugno Santuario Conteso: Visita del Ministro, Templari Oggi sotto accusa.Soliera e il Santuario Conteso: La Visita del Ministro e le Reazioni di Templari Oggi La visita del Ministro della Cultura Alessandro Giuli al... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: C’è un problema con le tende al portico dell’Annunziata; Torre Annunziata, accelerata su Palazzo Fienga: l'ex roccaforte del clan verso la demolizione. Elisoccorso all’Annunziata di Cosenza, dopo 30 anni partiti i lavoriIl progetto prevede una elisuperficie in grado di operare sia di giorno che di notte, con classificazione Classe 1. Nuova era dell’emergenza sanitaria, De Salazar: «Così salviamo vite» ... cosenzachannel.it L’Oratorio dell’Annunziata adesso è un santuario marianoUn momento di grande solennità e commozione ha segnato la fine delle Feste Quinquennali della Santissima Annunziata. Durante la Santa Messa celebrata domenica 31 agosto, è stato letto il decreto ... lanazione.it Partinico Arcidiocesi di Monreale Maria S.S.Annunziata Chiesa Madre. Festività della Madonna del Ponte. Fiaccolata verso il Santuario, partenza da piazza Municipio. Foto di Carlo Giangrande facebook