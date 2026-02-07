Mirabella Imbaccari senso unico alternato sulla strada provinciale 210 per lavori al cimitero

Da questa mattina, sulla strada provinciale 210 di Mirabella Imbaccari, è in vigore un senso unico alternato. La misura serve a permettere i lavori di ampliamento del cimitero comunale. La carreggiata è regolata da segnali temporanei e gli automobilisti devono prestare attenzione alle indicazioni. La strada sarà chiusa a senso alternato fino al completamento delle opere.

Per consentire i lavori di ampliamento del cimitero comunale di Mirabella Imbaccari, sulla strada provinciale 210, al di fuori del centro abitato, sarà istituito un senso unico alternato.La misura, attiva dal 5 febbraio al 28 maggio 2026, interesserà la corsia in direzione Mirabella Imbaccari da.

