colle punta forte sulla cultura il teatro dei varii si prepara a un altro capitolo di storia

Il Teatro dei Varii sta per aprire un nuovo capitolo della sua storia, mentre si susseguono lavori di perfezionamento e attese che caratterizzano da sempre questo luogo. La scena è pronta a ospitare ulteriori rappresentazioni e iniziative culturali, con un occhio rivolto al futuro e uno alle tradizioni che hanno segnato la sua evoluzione nel tempo.

Il Teatro dei Varii si prepara a un nuovo capitolo della propria storia, tra attese, perfezionamenti e quell'inconfondibile pazienza tutta italiana che accompagna le opere più discusse. Sono in produzione i celebri parapetti, divenuti ormai protagonisti di sottili schermaglie dialettiche: il loro arrivo è previsto tra una decina di giorni, quando finalmente prenderanno posto, con la discrezione (si spera) che si addice agli elementi architettonici destinati a farsi notare. L'intervento richiederà oltre un mese di lavoro, inserendosi in un programma di riqualificazione già in parte compiuto. La fossa orchestrale è stata ultimata, restituendo piena funzionalità a uno spazio decisivo per l'armonia sonora; anche il soffitto ha visto concludersi le opere previste, ritrovando compostezza e sicurezza.