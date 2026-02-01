Teatro lavori ancora in stand-by | La ditta non rispetta i programmi

I lavori per riaprire lo Spazio Aperto di Rolo sono ancora fermi. La ditta incaricata non rispetta i tempi previsti, e così il teatro resta chiuso da più di dieci anni. La ristrutturazione sembra bloccata, e nessuno sa quando potrà tornare a funzionare. La situazione resta difficile per chi aspetta da tempo di poter usare di nuovo quella sala.

Si annunciano tempi piuttosto lunghi per il recupero della sala-teatro di Rolo, lo Spazio Aperto, inagibile dal terremoto del 2012 e il cui percorso di ristrutturazione sempre essere caratterizzato sempre più da problematiche che non sembrano trovare soluzioni immediate. Nell’assemblea sui progetti in corso in paese, il sindaco Ruggero Baraldi e la giunta comunale hanno spiegato come i lavori risultano fermi in quanto l’impresa incaricata, con sede in Campania, non starebbe rispettando il cronoprogramma fissato. E non sembra aver dato risposte chiare su questa decisione. Il primo cittadino ha spiegato che sta tentando di avere un contatto diretto con l’impresa, con l’amministrazione pubblica locale che sta valutando dei provvedimenti da adottare per poter risolvere la questione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

