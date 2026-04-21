Lavorava come rider ma sognava di fare il fotografo | chi era Adnan Salah Elsayed trovato morto a Torino

Adnan Salah Elsayed, impiegato come rider per Deliveroo da circa un mese, aveva come obiettivo diventare fotografo. La sua morte è avvenuta a Torino, ma i dettagli sulle cause non sono ancora noti. La notizia ha suscitato attenzione tra chi conosceva il giovane e tra la comunità locale. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le circostanze del decesso.

Adnan Salah Elsayed lavorava da un mese come rider per Deliveroo e nella vita sognava di fare il fotografo. Il giovane di origini egiziane nato e residente a Torino, è stato trovato morto nella serata di domenica sulla strada della collina torinese sopra Cavoretto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Lavorava al bar della stazione e sognava di diventare psicologa: chi era Zoe Trinchero, uccisa a 17 anni Rider 32enne trovato morto a Torino: indagini in corso sulle causeABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento nella notte Un uomo di 32 anni, presumibilmente un rider, è stato trovato senza vita nella notte in strada... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fotografo apprezzato e fattorino per necessità: chi era Adnan El Sayed, il rider morto a Torino; Terribile incidente: rider trovato morto e bici fracassata, probabilmente travolto da un'auto pirata; Quel rider morto e il silenzio dell’app; Il fratello del rider trovato morto a Cavoretto: Ora vogliamo sapere la verità. Rider di Deliveroo morto a Torino a 32 anni: Adnan sognava di fare il fotografo, da un mese lavorava come fattorinoAdnan Salah Elsayed, 32 anni, rider di Deliveroo, era già morto da ore quando una passante ha trovato il suo cadavere sul ciglio della strada ... msn.com Adnan, rider da un mese muore dopo la consegna:si indaga sull’auto pirataUna residente della collina si accorge alle 23 del corpo sull’asfalto, chiama i soccorsi ma non c’è nulla da fare: l’incidente è stato fatale ... torino.repubblica.it La Stampa. . Nella sua vita Adnan Salah Elsayed, 32 anni, aveva sempre inseguito un sogno: fare il fotografo. Catturare con il suo obiettivo i sorrisi tra due sposi durante un matrimonio, gli scorci di un paesaggio o le azioni di una squadra di calcio. Per un po’, facebook