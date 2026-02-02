Laveno Mombello – Il centrosinistra di Laveno in vista delle elezioni | Lavoriamo ad una lista di ma

Il centrosinistra di Laveno Mombello prepara la sua lista per le prossime elezioni comunali del 2026. I partiti stanno cercando di rinnovare il modo di fare politica e di coinvolgere i cittadini, spostandosi da vecchie logiche e puntando a un nuovo volto per il paese. La campagna è appena iniziata, e i primi incontri tra gli esponenti sono già in corso.

Il centrosinistra di Laveno Mombello sta lavorando a una nuova formula elettorale per le comunali del 2026, con l’obiettivo di superare le logiche tradizionali del campo progressista. Il progetto, in fase di definizione, punta a una lista di maggior respiro civico, più aperta alla società locale e meno legata a etichette partitiche consolidate. A confermare l’indirizzo strategico è Francesco Anania, consigliere comunale di opposizione, che spiega come il processo sia già in corso, basato su un questionario inviato ai cittadini per raccogliere spunti su priorità e aspettative. I risultati del sondaggio potrebbero diventare il fondamento del programma, che si svilupperà attraverso ulteriori momenti di partecipazione diretta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Laveno Mombello – Il centrosinistra di Laveno in vista delle elezioni: “Lavoriamo ad una lista di ma Approfondimenti su Laveno Mombello 2026 Incendio in una palazzina a Laveno Mombello, decine di sfollati: il video delle fiamme Laveno Mombello, incendio devasta un grande negozio in via XXV Aprile Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Laveno Mombello 2026 Il centrosinistra di Laveno in vista delle elezioni: Lavoriamo ad una lista di maggior respiro civicoA confermarlo è Francesco Anania, consigliere comunale di opposizione, che parla di un lavoro in corso, anche per definire il candidato ... varesenews.it Passeggiata sul lungolago deserto Laveno Mombello - facebook.com facebook Patto per il Nord a Laveno Mombello: incontro pubblico su energia e ambiente x.com

