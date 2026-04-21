L' auto prende fuoco sulla Pontebbana | il conducente scappa ma si ferisce rompendo il finestrino

Martedì 21 aprile, lungo la statale Pontebbana in via Maestri del Lavoro a Fiume Veneto, un’auto ha preso improvvisamente fuoco nel pomeriggio. Il conducente, dopo aver cercato di allontanarsi dal veicolo, ha rotto un finestrino e si è ferito durante la fuga. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e soccorrere l’automobilista.

Attimi di paura lungo la statale Pontebbana. Un'auto ha preso fuoco nel pomeriggio di martedì 21 aprile in via Maestri del Lavoro a Fiume Veneto. Il fatto è successo intorno alle 17:30 quando la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Pordenone ha ricevuto una segnalazione di un.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: L'auto prende fuoco sulla Pontebbana: il conducente scappa in tempo e si procura una ferita al braccio Atena Lucana, auto prende fuoco sulla Statale 598: il conducente si mette in salvoPaura in serata lungo la Strada Statale 598 nel territorio comunale di Atena Lucana, dove un'autovettura in transito ha improvvisamente preso fuoco... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: L'auto prende fuoco sulla Pontebbana: il conducente scappa ma si ferisce rompendo il finestrino; Si addormenta al volante: auto fuori controllo investe una 15enne, poi travolge il plateatico del bar e uno scooter; Auto prende fuoco mentre è in marcia | orrore in mezzo alla strada. Auto va a fuoco vicino alla rotonda Moro sulla Pontebbana, ferito il conducenteUna autovettura ha preso fuoco nel tardo pomeriggio di oggi all'altezza della rotonda Moro lungo la Pontebbana nei pressi di un centro commerciale a Fiume Veneto. Il conducente del mezzo, accortosi de ... rainews.it Ultimissima Fiume Veneto. Auto in fiamme adesso sulla Pontebbana, all'altezza della rotonda dell'Emisfero - facebook.com facebook L'auto prende fuoco sulla Pontebbana: il conducente scappa in tempo e si procura una ferita al braccio x.com