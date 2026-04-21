L' auto prende fuoco sulla Pontebbana | il conducente scappa in tempo e si procura una ferita al braccio

Da pordenonetoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì pomeriggio, lungo la statale Pontebbana in via Maestri del Lavoro a Fiume Veneto, un’auto ha preso fuoco improvvisamente. Il conducente è riuscito a scendere dall’auto in tempo e si è ferito al braccio nel tentativo di mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, mentre le forze dell’ordine hanno gestito la situazione e messo in sicurezza l’area.

Attimi di paura lungo la statale Pontebbana. Un'auto ha preso fuoco nel pomeriggio di martedì 21 aprile in via Maestri del Lavoro a Fiume Veneto. Il fatto è successo intorno alle 17:30 quando la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Pordenone ha ricevuto una segnalazione di un.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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