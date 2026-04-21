L' auto prende fuoco sulla Pontebbana | il conducente scappa in tempo e si procura una ferita al braccio

Martedì pomeriggio, lungo la statale Pontebbana in via Maestri del Lavoro a Fiume Veneto, un’auto ha preso fuoco improvvisamente. Il conducente è riuscito a scendere dall’auto in tempo e si è ferito al braccio nel tentativo di mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, mentre le forze dell’ordine hanno gestito la situazione e messo in sicurezza l’area.

Attimi di paura lungo la statale Pontebbana. Un'auto ha preso fuoco nel pomeriggio di martedì 21 aprile in via Maestri del Lavoro a Fiume Veneto. Il fatto è successo intorno alle 17:30 quando la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Pordenone ha ricevuto una segnalazione di un.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: L’auto prende fuoco mentre viaggia sulla superstrada: conducente si salva appena in tempo Atena Lucana, auto prende fuoco sulla Statale 598: il conducente si mette in salvoPaura in serata lungo la Strada Statale 598 nel territorio comunale di Atena Lucana, dove un'autovettura in transito ha improvvisamente preso fuoco...