L'auto prende fuoco mentre viaggia sulla superstrada | conducente si salva appena in tempo

Un’auto prende fuoco mentre percorre la superstrada Pedemontana Veneta a Montebelluna, in provincia di Treviso. Il conducente riesce ad accostare in tempo e a chiamare i soccorsi. La vettura è andata in fiamme improvvisamente, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. La polizia sta indagando sulle cause dell’incendio.

