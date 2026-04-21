Il governo ha annunciato che Giuseppina Di Foggia dovrà scegliere tra assumere la presidenza di Eni oppure ricevere una buonuscita da Terna. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e polemiche sulla nomina di Di Foggia alla guida del colosso energetico. La premier ha chiarito che si tratta di un’aut aut e ha chiesto una risposta definitiva alla candidata, senza indicare ulteriori alternative.

La nomina o i soldi. Dopo giorni di polemiche, Giorgia Meloni pone il suo aut aut a Giuseppina Di Foggia, designata dal ministero dell’Economia alla presidenza di Eni. Se la manager vuole quella poltrona, ha avvisato la presidente del Consiglio, deve rinunciare ai 7,3 milioni di euro che sarebbero garantiti in caso di addio a Terna dell’attuale amministratrice delegata. “Credo che questa sia una scelta della Di Foggia”, ha detto la premier preannunciando che “nel caso valuteremo le nostre alternative”. Limpido l’ ultimatum di Meloni per cercare di uscire dall’impasse: “Penso che la Di Foggia debba scegliere tra la presidenza dell’Eni e la buonuscita di Terna: mi pare abbastanza semplice la questione”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’aut aut di Meloni a Di Foggia: “Scelga tra la presidenza di Eni e la buonuscita di Terna”

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