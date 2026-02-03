Israele mantiene le sue posizioni chiare: se gli Stati Uniti e l’Iran non si impegnano a fermare il suo programma di missili, Tel Aviv non accetterà nessun accordo. La linea rossa è stata fissata e sembra difficile che ci siano passi indietro prima dei colloqui di Istanbul.

(Adnkronos) - Israele ha fissato una linea rossa netta in vista dei colloqui tra Stati Uniti e Iran in programma a Istanbul: secondo quanto riportato dalla Cnn, qualsiasi accordo che non includa la rinuncia iraniana al programma di missili balistici è considerato inaccettabile. In caso contrario, avvertono ambienti militari e politici israeliani, Tel Aviv è pronta ad agire unilateralmente, anche senza un mandato esplicito di Washington. È questo il punto che domina il dibattito strategico israeliano nelle ore che precedono l'avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, e che rischia di trasformare il tavolo diplomatico di Istanbul in un passaggio ad altissimo rischio di escalation. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Missili o guerra: l'aut aut di Israele sui negoziati tra Stati Uniti e Iran

Approfondimenti su Israele Iran

WATCH: Iran Fires Missiles in Massive Military Drills After War With Israel | Breaking News | AH15

Ultime notizie su Israele Iran

Argomenti discussi: PUTIN NON VINCE AL FRONTE E BOMBARDA I CIVILI; Come la Russia sta modificando i suoi missili balistici acquisendo nuove capacità ancora più letali; Iran-Usa, navi americane nell'area. Trump: Sarebbe fantastico se non dovessimo attaccare; Iran. La stampa internazionale avverte,’Il rischio di guerra è sempre più concreto’.

