Missili o guerra | l' aut aut di Israele sui negoziati tra Stati Uniti e Iran

Da iltempo.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele mantiene le sue posizioni chiare: se gli Stati Uniti e l’Iran non si impegnano a fermare il suo programma di missili, Tel Aviv non accetterà nessun accordo. La linea rossa è stata fissata e sembra difficile che ci siano passi indietro prima dei colloqui di Istanbul.

(Adnkronos) - Israele ha fissato una linea rossa netta in vista dei colloqui tra Stati Uniti e Iran in programma a Istanbul: secondo quanto riportato dalla Cnn, qualsiasi accordo che non includa la rinuncia iraniana al programma di missili balistici è considerato inaccettabile. In caso contrario, avvertono ambienti militari e politici israeliani, Tel Aviv è pronta ad agire unilateralmente, anche senza un mandato esplicito di Washington. È questo il punto che domina il dibattito strategico israeliano nelle ore che precedono l'avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, e che rischia di trasformare il tavolo diplomatico di Istanbul in un passaggio ad altissimo rischio di escalation. 🔗 Leggi su Iltempo.it

missili o guerra l aut aut di israele sui negoziati tra stati uniti e iran

© Iltempo.it - Missili o guerra: l'aut aut di Israele sui negoziati tra Stati Uniti e Iran

Approfondimenti su Israele Iran

“Aut-Aut” a Teatrosophia: il teatro fisico-poetico della Margot Theatre Company tra filosofia e presente

Aut aut di Trump, Zelensky abbassa la testa

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

WATCH: Iran Fires Missiles in Massive Military Drills After War With Israel | Breaking News | AH15

Video WATCH: Iran Fires Missiles in Massive Military Drills After War With Israel | Breaking News | AH15

Ultime notizie su Israele Iran

Argomenti discussi: PUTIN NON VINCE AL FRONTE E BOMBARDA I CIVILI; Come la Russia sta modificando i suoi missili balistici acquisendo nuove capacità ancora più letali; Iran-Usa, navi americane nell'area. Trump: Sarebbe fantastico se non dovessimo attaccare; Iran. La stampa internazionale avverte,’Il rischio di guerra è sempre più concreto’.

Missili o guerra: l’aut aut di Israele sui negoziati tra Stati Uniti e IranSe i missili balistici iraniani non saranno inclusi in un eventuale accordo, Netanyahu è pronto a colpire unilateralmente il regime iraniano ... adnkronos.com

Guerra ucraina, missili e droni russi nella notte su Kiev. Bombardata anche Kharkiv: case senza riscaldamentoGuerra Ucraina. Nuovo attacco russo a Kiev, nella notte, con missili e droni. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc. Una serie di potenti esplosioni ha scosso la città. ilgazzettino.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.