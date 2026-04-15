Sfida creativa | disegna Kiwi e dai vita alla scimmietta iconica

Una sfida creativa coinvolge appassionati di disegno e appassionati di tecnologia nel territorio brianzolo. Promossa da una casa editrice locale, l’iniziativa invita a disegnare Kiwi, la scimmietta iconica, e a darle vita attraverso tecniche tradizionali o digitali. L’obiettivo è coinvolgere i partecipanti in un progetto che unisce il mondo del disegno manuale e della grafica digitale, promuovendo l’espressione artistica in modo partecipativo.

La creatività digitale e il disegno tradizionale si incontrano nel territorio brianzolo attraverso un’iniziativa lanciata da Centometri Edizioni, la casa editrice con sede a Sirone guidata da Stefano Colombo, noto come ivil. Fino al prossimo 18 aprile, i talenti del disegno possono partecipare al contest Kiwi a modo tuo, una sfida via social che coinvolge anche la Scuola del Fumetto di Milano per reinterpretare la mascotte della casa editrice, una scimmietta chiamata Kiwi. L’identità visiva di Centometri Edizioni e il valore della routine per l’infanzia. Il progetto nasce attorno alla figura di Kiwi, un personaggio creato da Michela Colombo per fungere da ponte comunicativo con il pubblico più giovane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sfida creativa: disegna Kiwi e dai vita alla scimmietta iconica Notizie correlate Un contest via social per disegnare Kiwi, una simpatica scimmiettaPiace sempre di più Kiwi, la simpatica mascotte che Centometri Edizioni, casa editrice avviata a Sirone da Stefano Colombo (in arte ivil), ha... Leggi anche: Dalla tradizione all’innovazione. Spezia città creativa Unesco disegna un futuro ricco di idee