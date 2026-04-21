Laureus | battuto Sinner Alcaraz sportivo dell' anno Premiati anche Psg Sabalenka Yamal e Norris

Alled 2024, Alcaraz si è aggiudicato il riconoscimento di sportivo dell’anno, battendo Sinner. La cerimonia ha visto anche premi per altre discipline, tra cui il Psg come miglior squadra e Norris come rivelazione in Formula 1. Premiati inoltre Sabalenka e Yamal, mentre il riconoscimento come miglior atleta è andato a Alcaraz. La serata ha celebrato i successi di vari atleti e squadre nel panorama sportivo internazionale.

Ai Laureus vince il tennis. Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka sono stati infatti votati come Atleta dell’anno maschile e femminile per i risultati ottenuti nel 2025. Carlos ha superato Jannik Sinner, anche lui candidato per la prima volta al premio. Molto sentito il discorso di Carlos Alcaraz, quasi commosso per aver ricevuto il riconoscimento davanti alla sua famiglia e al team. “Questo premio riconosce la mia stagione 2025, piena di momenti indimenticabili per me. Vincere due Grand Slam e finire l’anno come numero uno è qualcosa che sognavo fin da quando ero un ragazzino – ha detto -. Ma quando guardo indietro, non penso solo ai trofei e ai risultati.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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