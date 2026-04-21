Laureus Awards 2026 tutti i vincitori | da Alcaraz e Sabalenka a Lamine Yamal

Lunedì sera a Madrid si è svolta la cerimonia di premiazione dei Laureus World Sports Awards, che ha visto la partecipazione di alcuni tra i più noti atleti dello sport internazionale. Durante l’evento sono stati consegnati i premi a diversi protagonisti, tra cui tennisti, calciatori e altri sportivi di rilievo. La serata ha riunito numerosi rappresentanti del mondo dello sport, con la consegna dei riconoscimenti ai vincitori delle diverse categorie.

(LaPresse) I più grandi nomi dello sport mondiale si sono riuniti lunedì sera nel cuore di Madrid in occasione della cerimonia di premiazione dei Laureus World Sports Awards. Tra i vincitori figurano le stelle del tennis Aryna Sabalenka e Carlos Alcaraz, il Paris Saint-Germain, il pilota di Formula 1 Lando Norris, pilota di Formula Uno, il golfista Rory McIlroy, la snowboarder Chloe Kim, il nuotatore paralimpico Gabriel Araújo, l’ex ginnasta Nadia Com?neci, l’attaccante del Barcellona Lamine Yamal e l’ex centrocampista del Real Madrid Toni Kroos. Per la prima volta l’evento è stato presentato da due atleti, entrambi ex vincitori dei Laureus, Novak Djokovic ed Eileen Gu.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Laureus Awards 2026, tutti i vincitori: da Alcaraz e Sabalenka a Lamine Yamal From Carlos Alcaraz to Simone Biles, top sports stars attend Laureus Awards Red Carpet event Notizie correlate Alcaraz, Sabalenka, Norris, Yamal e McIlroy tra i vincitori dei Laureus Sports AwardsI più grandi nomi dello sport mondiale si sono riuniti nel cuore di Madrid per la cerimonia di premiazione dei Laureus World Sports Awards. Alcaraz e Sabalenka gli sportivi dell’anno ai Laureus Awards. Sinner battuto, tutti i premi assegnatiIl tennis recita un ruolo da assoluto protagonista nella cerimonia dei Laureus World Sports Awards, andata in scena stasera al Palacio de Cibeles di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Laureus Awards 2026, tutti gli sportivi premiati; Sinner: Parigi appuntamento più importante, spero che Alcaraz torni presto; Alcaraz batte Sinner (ma non a tennis): il verdetto; Alcaraz, Sabalenka, Norris, Yamal e McIlroy tra i vincitori dei Laureus Sports Awards. Laureus Awards 2026, tutti i vincitori: da Alcaraz e Sabalenka a Lamine Yamal(LaPresse) I più grandi nomi dello sport mondiale si sono riuniti lunedì sera nel cuore di Madrid in occasione della cerimonia di premiazione dei Laureus ... lapresse.it Laureus World Sports Awards 2026: tutti i vincitori, categoria per categoriaTutti i vincitori dei Laureus World Sports Awards 2026: da Carlos Alcaraz ad Aryna Sabalenka, ecco i premiati categoria per categoria. tag24.it ai Laureus World Sports Awards facebook Le stelle del tennis hanno sfilato sul red carpet dei Laureus World Sports Awards x.com