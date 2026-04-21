Laureus Awards 2026 tutti i vincitori | da Alcaraz e Sabalenka a Lamine Yamal

Da lapresse.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì sera a Madrid si è svolta la cerimonia di premiazione dei Laureus World Sports Awards, che ha visto la partecipazione di alcuni tra i più noti atleti dello sport internazionale. Durante l’evento sono stati consegnati i premi a diversi protagonisti, tra cui tennisti, calciatori e altri sportivi di rilievo. La serata ha riunito numerosi rappresentanti del mondo dello sport, con la consegna dei riconoscimenti ai vincitori delle diverse categorie.

(LaPresse) I più grandi nomi dello sport mondiale si sono riuniti lunedì sera nel cuore di Madrid in occasione della cerimonia di premiazione dei Laureus World Sports Awards. Tra i vincitori figurano le stelle del tennis Aryna Sabalenka e Carlos Alcaraz, il Paris Saint-Germain, il pilota di Formula 1 Lando Norris, pilota di Formula Uno, il golfista Rory McIlroy, la snowboarder Chloe Kim, il nuotatore paralimpico Gabriel Araújo, l’ex ginnasta Nadia Com?neci, l’attaccante del Barcellona Lamine Yamal e l’ex centrocampista del Real Madrid Toni Kroos. Per la prima volta l’evento è stato presentato da due atleti, entrambi ex vincitori dei Laureus, Novak Djokovic ed Eileen Gu.🔗 Leggi su Lapresse.it

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