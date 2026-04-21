Laureus Awards 2026 | Alcaraz e Sabalenka migliori atleti premio alla carriera per Comaneci

Da sportface.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cerimonia di premiazione dei Laureus Awards 2026 a Madrid, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka sono stati riconosciuti come i migliori atleti dell’anno. È stato anche consegnato un premio alla carriera alla ex ginnasta Nadia Comaneci, a cinquant’anni dal suo primo “10 perfetto”. La serata ha visto la partecipazione di rappresentanti di vari sport, tra cui il PSG, Norris, McIlroy, Yamal e Kroos.

A Madrid brillano anche PSG, Norris, McIlroy, Yamal e Kroos. Riconoscimento storico per Nadia Comaneci a 50 anni dal primo “10 perfetto”. I Laureus World Sports Awards 2026 celebrano le stelle dello sport mondiale a Madrid, dove Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka conquistano i premi più prestigiosi della serata. Gli “Oscar dello Sport”, ospitati nello storico Palacio de Cibeles, hanno incoronato i protagonisti di un’annata ricca di successi e record. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

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