Laureus Awards 2026 | Alcaraz e Sabalenka migliori atleti premio alla carriera per Comaneci

Durante la cerimonia di premiazione dei Laureus Awards 2026 a Madrid, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka sono stati riconosciuti come i migliori atleti dell’anno. È stato anche consegnato un premio alla carriera alla ex ginnasta Nadia Comaneci, a cinquant’anni dal suo primo “10 perfetto”. La serata ha visto la partecipazione di rappresentanti di vari sport, tra cui il PSG, Norris, McIlroy, Yamal e Kroos.

A Madrid brillano anche PSG, Norris, McIlroy, Yamal e Kroos. Riconoscimento storico per Nadia Comaneci a 50 anni dal primo “10 perfetto”. I Laureus World Sports Awards 2026 celebrano le stelle dello sport mondiale a Madrid, dove Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka conquistano i premi più prestigiosi della serata. Gli “Oscar dello Sport”, ospitati nello storico Palacio de Cibeles, hanno incoronato i protagonisti di un’annata ricca di successi e record. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Laureus Awards 2026, tutti i vincitori: da Alcaraz e Sabalenka a Lamine Yamal(LaPresse) I più grandi nomi dello sport mondiale si sono riuniti lunedì sera nel cuore di Madrid in occasione della cerimonia di premiazione dei... Alcaraz, Sabalenka, Norris, Yamal e McIlroy tra i vincitori dei Laureus Sports AwardsI più grandi nomi dello sport mondiale si sono riuniti nel cuore di Madrid per la cerimonia di premiazione dei Laureus World Sports Awards. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Alcaraz batte Sinner (ma non a tennis): il verdetto; Sinner: Parigi appuntamento più importante, spero che Alcaraz torni presto; Laureus Awards 2026, tutti gli sportivi premiati; Alcaraz batte Sinner, Pogacar e Duplantis: lo spagnolo è lo sportivo dell'anno. Laureus Awards 2026, tutti i vincitori: da Alcaraz e Sabalenka a Lamine Yamal(LaPresse) I più grandi nomi dello sport mondiale si sono riuniti lunedì sera nel cuore di Madrid in occasione della cerimonia di premiazione dei Laureus ... lapresse.it Laureus World Sports Awards 2026: tutti i vincitori, categoria per categoriaTutti i vincitori dei Laureus World Sports Awards 2026: da Carlos Alcaraz ad Aryna Sabalenka, ecco i premiati categoria per categoria. tag24.it Musetti: "Talento, sacrificio e la voglia di tornare tra i giganti" In occasione dei Laureus Awards, Lorenzo Musetti ha parlato a cuore aperto del suo momento attuale e delle sfide che lo attendono sulla terra rossa. Dopo un inizio di stagione promettente, alc facebook ai Laureus World Sports Awards x.com