Durante un concerto in Perù, la cantante italiana ha interrotto lo spettacolo per un commento rivolto a un fan che non cantava. In passato, aveva chiesto a un altro spettatore di non bere troppo in un evento a Madrid. Nel corso del concerto in Perù, ha anche detto agli spettatori delle prime file di muovere le labbra mentre cantano. Il video dell’episodio è diventato virale sui social media.

Dopo il richiamo a un fan ubriaco a Madrid, la cantante interrompe lo show a Lima e ironizza sugli spettatori delle prime file: “Almeno muovete le labbra”. Laura Pausini ancora protagonista sul palco per il suo carattere diretto e spontaneo. Dopo l’episodio avvenuto a Madrid con un fan ubriaco, la cantante italiana ha nuovamente interrotto il concerto, questa volta durante la tappa in Perù, davanti a circa 15mila spettatori accorsi all’Arena 1. Mentre stava eseguendo uno dei suoi brani più amati, “Gente”, l’artista ha improvvisamente fermato la musica per rivolgersi alla prima fila e allo staff video presente sotto il palco. “ Scusate, devo fermarmi un attimo.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Laura Pausini sbotta sul palco in Perù: “La prima fila non canta”, video virale

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