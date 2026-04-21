Laura Pausini risponde alla polemica dopo il concerto di Lima | Vi spiego cosa intendevo

Dopo l’incidente avvenuto durante un suo concerto a Lima, la cantante ha pubblicato un messaggio sui social per chiarire le sue parole rivolte al pubblico. Nell’intervento, ha spiegato di aver voluto sottolineare il comportamento di alcuni spettatori nelle prime file, che a suo avviso non erano abbastanza coinvolti. La cantante ha poi aggiunto di aver agito in modo spontaneo, senza voler creare polemiche, e ha condiviso il suo punto di vista sulla situazione.

Dopo quanto accaduto durante il concerto di Lima, Laura Pausini è tornata sull’episodio spiegando in un commento su Instagram cosa l’ha portata a intervenire durante lo show, puntando l’indice sugli spettatori delle prime file del suo show a suo dire meno partecipi. Ne è nata una polemica sui social, con molti utenti che invece sostengono che ognuno dovrebbe viversi un concerto come preferisce, anche senza partecipare. Le polemiche hanno spinto la cantante a chiarire il suo punto di vista. In un commento su Instagram rilanciato dalla pagina FB di Righetto, la cantante ha spiegato che fin dall’inizio del concerto molte persone nelle prime file non cantavano, mentre il pubblico più lontano partecipava con grande energia.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Laura Pausini risponde alla polemica dopo il concerto di Lima: “Vi spiego cosa intendevo” Laura Pausini risponde alle polemiche sulle cover di Gianluca Grignani e Marco Mengoni | RDSnews Notizie correlate Leggi anche: Laura Pausini al concerto di Achille Lauro: “Vi spiego perché a Sanremo cantavo davanti a lui” Sindaco di Lecco alla festa per la fine del ramadan. Scoppia la polemica, e lui risponde: «Vi spiego perché ho partecipato alla cena del centro islamico» – L’intervistaQuando si parla di Lecco è facile associarla all’immagine placida delle calme sponde del lago di Como, o fantasticare sui luoghi in cui era... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Laura Pausini, compleanno al bacio con dedica per il marito Paolo Carta. Il gesto emoziona i fan: Viva l'amore bello; Emma Marrone accusata di usare l'Ozempic, lei replica: Commento da str**za, solo dieta e allenamento; Laura Pausini a Lima: La prima fila paga tanto, ma non sa le canzoni – il video diventa virale; Arisa, il brano Se ve el aurora e i complimenti di Laura Pausini. Laura Pausini stoppa il suo concerto e scoppiano le criticheLaura Pausini decide di stoppare il suo concerto per rimproverare alcune persone e sul web scoppiano le critiche nei suoi confronti ... ilvicolodellenews.it Laura Pausini ferma il concerto in Perù e gela la prima fila: Non conoscete le canzoni - VideoLaura Pausini interrompe lo show a Lima e rimprovera il pubblico in prima fila: il video diventa virale e scatena polemiche sui social. adnkronos.com Laura Pausini è tornata sul concerto interrotto a Lima a causa delle persone in prima fila che non cantavano. Rispondendo a un fan ha voluto dare la sua spiegazione: - facebook.com facebook