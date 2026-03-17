Durante un concerto a Milano, Laura Pausini è salita sul palco come ospite di Achille Lauro. La cantante ha approfittato di questa occasione per spiegare il motivo per cui in passato si è esibita davanti a lui a Sanremo. La collaborazione tra i due artisti ha attirato l’attenzione dei presenti, creando un momento di confronto tra le due star della musica italiana.

Laura Pausini e Achille Lauro di nuovo insieme. La cantante è stata ospite del concerto milanese del collega più giovane e ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La popstar di Solarolo ha colto l’occasione per tornare sulla loro performance al Festival di Sanremo 2026, finita al centro dei commenti social. Durante l’esibizione, infatti, la Pausini aveva cantato spesso in primo piano, mentre Lauro era rimasto leggermente defilato. Un dettaglio che aveva acceso meme e polemiche, con molti che avevano puntato il dito contro Laura, accusandola di manie di protagonismo. Ma, come spesso accade, la realtà è ben diversa. Laura Pausini ospite di Achille Lauro ad Assago. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Laura Pausini al concerto di Achille Lauro: “Vi spiego perché a Sanremo cantavo davanti a lui”

Articoli correlati

Achille Lauro co-conduttore di Sanremo 2026 con Carlo Conti e Laura PausiniRoma, 29 gennaio 2026 – Achille Lauro sarà co-conduttore del Festival di Sanremo 2026 insieme al direttore artistico e conduttore Carlo Conti e alla...

Achille Lauro co-conduttore a Sanremo 2026: affiancherà Carlo Conti e Laura PausiniSarà sul palco dell’Ariston durante la seconda serata: “Cantare? Comanda il direttore artistico, mi rimetto a lui.

Laura Pausini e Achille Lauro infiammano il palco dell’Ariston a #Sanremo2026

Contenuti e approfondimenti su Laura Pausini

Temi più discussi: Laura Pausini, Sanremo non basta: sfatiamo il mito del mercato estero. Da anni arranca ovunque nelle classifiche dei singoli più venduti; Laura Pausini e la dedica d’amore per i 56 anni di matrimonio dei genitori Gianna e Fabrizio: Grazie per essere sempre così speciali; Yo canto 2, il nuovo album di cover in spagnolo di Laura Pausini; I look della terza serata di Sanremo 2026 e i nostri voti agli abiti di cantanti, conduttori e ospiti.

Laura Pausini spiazza Achille Lauro, grande sorpresa al concerto: Mi sento una tua fan, esplode il feeling dopo SanremoDopo aver già conquistato l’Ariston a Sanremo 2026, i due cantanti si sono riuniti ad Assago dove hanno duettato sul brano 16 marzo: scopriamo di più. libero.it

Achille Lauro e Laura Pausini duettano su 16 marzo al Forum di Milano. La cantante rivela: A Sanremo voleva mettersi dietro per far cantare solo me – IL VIDEOIeri sera 16 marzo, Achille Lauro ha dato il via ai tre concerti (si replica stasera 17 marzo e poi il 27 marzo) . Lo show riprende a grandi linee ciò che è stato mostrato al Circo Massimo lo scorso g ... ilfattoquotidiano.it

Ieri, 16 Marzo, Laura Pausini è stata ospite a sorpresa durante il concerto di Achille Lauro a Milano! Hanno fatto emozionare l’intero pubblico cantando proprio l’iconica “16 Marzo” IG | achilleidolfan #achillelauro #laurapausini - facebook.com facebook

#Memories March 16, 2018 8th Anniversary of FATTI SENTIRE / HAZTE SENTIR #laurapausini x.com