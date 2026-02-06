Questa sera alla Scala di Milano si sono visti i look delle star che parteciperanno alle Olimpiadi 2026. Donatella Versace ha sfoggiato un abito rosso acceso, Zlatan Ibrahimovic ha scelto un completo total black casual, mentre Carolina Kostner ha indossato un vestito ispirato al ghiaccio. Celebrità di moda, sport, cinema e web si sono ritrovate sul red carpet prima della cerimonia ufficiale di apertura.

Da Donatella Versace avvolta in un abito rosso vivo a Zlatan Ibrahimovic con un casual total black passando per Carolina Kostner vestita di ghiaccio: le personalità del mondo della moda, dello sport, del cinema e del web hanno affollato il teatro meneghino prima della cerimonia di apertura vera e propria +++dropcap Per le Olimpiadi Milano Cortina non poteva mancare un red carpet pieno di celebrità provenienti da tutto il mondo. Sul tappeto rosso srotolato alla Scala hanno sfilato alcuni protagonisti della moda come Donatella Versace e David Lauren, sportivi come Carolina Kostner, Zlatan Ibrahimovic e Boris Becker accanto ad attori e attrici, cantanti, danzatori e personalità del web. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ecco tutti i look delle celebrità che hanno sfilato sul red carpet alla Scala



