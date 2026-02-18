Marotta prima di Bodo Glimt Inter | Bastoni? Una pagina che ha lasciato amarezza in tutti e che vorrei chiudere Campo? Non voglio creare polemiche ma… Poi l’annuncio su Stankovic

Beppe Marotta ha parlato prima della sfida dell'Inter contro il Bodo Glimt, spiegando che la situazione di Bastoni rappresenta una ferita aperta per la squadra. Il dirigente ha ammesso che quella della difesa è stata una pagina difficile da chiudere, lasciando un senso di amarezza tra i giocatori. Marotta ha anche commentato il ruolo di Campo, senza voler alimentare polemiche. Intanto, l’attenzione si sposta sull’annuncio di Stankovic, che potrebbe portare novità importanti. La partita si avvicina e l’ambiente nerazzurro si prepara con tensione.

Inter News 24 Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha detto la sua prima del match di Champions League contro il Bodo Glimt. Intervenuto nel corso del prepartita di Bodo Glimt Inter, il presidente nerazzurro Beppe Marotta, ha presentato così il playoff d’andata di Champions League 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Prime. CASO BASTONI? – « E’ una pagina che vorrei chiudere, perché ha lasciato amarezza in tutti. Pensiamo a questa serata, a questa competizione che vede 3 italiane presenti e spero che tutte e 3 possiamo passare il turno ». TERRENO DI GIOCO – « Non voglio addentrarmi in polemiche né creare alibi, ma è una condizione difficile. 🔗 Leggi su Internews24.com

