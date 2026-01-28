Franco Menichelli, l’ultimo grande nome della ginnastica italiana, è morto nella notte a 84 anni. Campione olimpico a Tokyo nel 1964, ha lasciato un vuoto nel mondo dello sport e tra gli appassionati. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio e ricordi di un’epoca in cui dominava le pedane con talento e determinazione.

Franco Menichelli ci ha lasciato: il Campione Olimpico di Tokyo 1964 al corpo libero si è spento nella notte a 84 anni. Uno dei ginnasti più celebri del panorama nazionale, capace di conquistare cinque medaglie in tre edizioni dei Giochi, ci ha salutato lasciando una grande eredità all’intero movimento. In Giappone si mise al collo anche l’argento agli anelli e il bronzo alle parallele pari, dopo essere salito sul podio in due occasioni a Roma 1960: bronzo con la squadra insieme a Giovanni Carminucci, Angelo Vicardi, Pasquale Carminucci, Gianfranco Marzolla, Orlando Polmonari e bronzo al quadrato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Franco Menichelli si è spento: Campione Olimpico al corpo libero, l’Imperatore di Tokyo 1964 ci ha lasciato

Approfondimenti su Menichelli Campione

È morto Franco Menichelli, il ginnasta romano che nel 1964 vinse la medaglia d’oro a Tokyo.

È morto Franco Menichelli, uno dei nomi più importanti della ginnastica italiana.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Menichelli Campione

Argomenti discussi: Marcell Jacobs: Ora mi diverto, obiettivo 2028 e anche oltre; Ciclone Harry in Sardegna, dopo il maltempo dal mare riaffiorano reperti di epoca fenicia; Milano, 28enne ucciso da agente a San Donato. Aveva una pistola a salve; Maltempo, il ciclone Harry ha causato danni oltre il miliardo in Sicilia e Sardegna.

Franco Menichelli si è spento: Campione Olimpico al corpo libero, l’Imperatore di Tokyo 1964 ci ha lasciatoFranco Menichelli ci ha lasciato: il Campione Olimpico di Tokyo 1964 al corpo libero si è spento nella notte a 84 anni. Uno dei ginnasti più celebri del ... oasport.it

Franco Menichelli è morto: fu oro nella ginnastica alle Olimpiadi di Tokyo ‘64Federginnastica: Alla famiglia, agli amici e a tutto il mondo della ginnastica va l'abbraccio commosso dello sport italiano ... tuttosport.com

Addio a Franco #Menichelli, leggenda della ginnastica artistica. L'atleta pluripremiato, oro a Tokyo nel 1964, è morto a 84 anni. A darne la notizia è @Federginnastica Foto Ansa x.com

Addio a Franco Menichelli, oro olimpico della ginnastica a Tokyo '64 - facebook.com facebook