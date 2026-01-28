Ilhan Omar aggredita a Minneapolis da Anthony Kazmierczak con uno spray ma per Donald Trump è una messinscena

La deputata democratica Ilhan Omar è stata colpita da un'aggressione a Minneapolis. Un uomo, Anthony Kazmierczak, le ha spruzzato uno spray addosso. La scena si è svolta senza troppo clamore, mentre l’attenzione si sposta anche su quanto dichiarato da Donald Trump, che ha definito il fatto una messinscena. La polizia ha già avviato le indagini.

L'aggressione è avvenuta a Minneapolis durante un incontro pubblico in cui la deputata democratica del Minnesota Ilhan Omar, somala naturalizzata americana, stava chiedendo la fine della repressione anti-immigrazione portata avanti dall'amministrazione Trump tramite l'ICE. A un tratto un uomo, Anthony Kazmierczak, si è fatto avanti e l'ha aggredita spruzzandole addosso uno spray con una sostanza non identificata. Il commento di Trump è stato sprezzante: per il presidente Usa, tutto è stato organizzato dalla stessa Ilhan Omar.

