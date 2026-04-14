Porto Torres | arrestato al traghetto un latitante per violenza sessuale

Martedì 14 aprile 2026, un uomo è stato fermato al porto di Porto Torres dopo essere arrivato con un traghetto proveniente da Genova. L’uomo, che era ricercato, è stato arrestato dalle forze dell’ordine. La vicenda riguarda un episodio di violenza sessuale per il quale era in atto una richiesta di cattura da parte delle autorità competenti. L’arresto si è verificato durante le operazioni di controllo di routine nel porto.

Un uomo è stato arrestato martedì 14 aprile 2026 al porto di Porto Torres, dopo essere sceso da un traghetto in arrivo da Genova. La misura restrittiva è stata disposta a seguito del riscontro di un ordine di carcerazione relativo a una condanna definitiva per violenza sessuale aggravata, che imponeva la reclusione per un periodo superiore ai sei anni. Il controllo nello scalo marittimo di Porto Torres. L’operazione è stata messa in atto dal personale della Questura di Sassari, impegnato nei normali accertamenti presso il posto fisso di controllo dello scalo marittimo. Durante le procedure di verifica previste per i passeggeri che approdano nel porto, gli agenti hanno identificato l’individuo, procedendo all’identificazione e alla successiva intercettazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto Torres: arrestato al traghetto un latitante per violenza sessuale Leggi anche: Condannato per violenza sessuale e latitante era in un fast food in via d'Azeglio: 33enne arrestato Maltempo Sardegna, traghetto in difficoltà a Porto Torres per la mareggiata: la nave rompe gli ormeggiI Sommozzatori e la squadra nautica dei Vigili del fuoco di Porto Torres, con il coordinamento della Capitaneria di Porto, sono intervenuti giovedì...