Latina | scoppia incendio in casa a Ponza ferita soccorritrice della Protezione Civile

Nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle 3, un incendio ha interessato una casa estiva sull’isola di Ponza. Durante l’intervento dei soccorritori, una persona della Protezione Civile è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e accertare le cause dell’incendio. La dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di approfondimento.

Un incendio è scoppiato a Ponza, in una casa estiva, forse per un corto circuito nella notte tra lunedì e martedì intorno alle 3. È intervenuta Protezione Civile Isole Ponziane: una soccorritrice si è ustionata alle gambe, braccia e schiena poiché il pavimento ha ceduto a causa del calore. La donna, una trentenne, è stata trasferita in elisoccorso al Sant’Eugenio di Roma, in prognosi riservata. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Latina: scoppia incendio in casa a Ponza, ferita soccorritrice della Protezione Civile Notizie correlate In fiamme un riparo per animali in montagna: l’intervento dei vigili del fuoco e della Protezione Civile V.V.A Sezze-LatinaABBONATI A DAYITALIANEWS Un incendio ha interessato nel pomeriggio di ieri un ricovero per animali in zona Longara, nel territorio di Sezze, in... Incendio boschivo tra Sparanise e Francolise: elicottero della Protezione Civile in azione, distrutti 18 ettariTempo di lettura: 2 minutiProseguono con il supporto di un elicottero della Protezione Civile della Regione Campania le operazioni di spegnimento e...