In fiamme un riparo per animali in montagna | l’intervento dei vigili del fuoco e della Protezione Civile VVA Sezze-Latina

Nel pomeriggio di ieri si è verificato un incendio in una zona montana, interessando un ricovero per animali situato nell’area di Longara, nel territorio di Sezze. L’incendio ha interessato un riparo in legno e altri materiali, mentre le squadre di vigili del fuoco e di Protezione Civile sono intervenute per domare le fiamme. L’area, difficile da raggiungere con i mezzi di soccorso, ha richiesto un intervento tempestivo da parte delle forze di soccorso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un incendio ha interessato nel pomeriggio di ieri un ricovero per animali in zona Longara, nel territorio di Sezze, in un’area resa particolarmente difficile da raggiungere per i mezzi di soccorso. Intervento congiunto di Vigili del Fuoco e Protezione civile. L’allarme è scattato intorno alle ore 16, quando è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina. Sul posto ha operato anche la Protezione civile V.V.A. Sezze – Latina, che ha collaborato con la squadra arrivata da Latina per mettere in sicurezza la struttura coinvolta dal rogo. Messo in sicurezza il riparo per animali. L’incendio stava coinvolgendo un riparo destinato ad animali, per lo più capre, e le operazioni si sono protratte per diverse ore.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - In fiamme un riparo per animali in montagna: l’intervento dei vigili del fuoco e della Protezione Civile V.V.A Sezze-Latina

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