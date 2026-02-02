Lezione all’Asst L’ospedale diventa un’aula

L’ospedale dell’Asst Rhodense si trasforma in aula. Oggi, alcuni studenti del master di II livello “Pianificazione, programmazione e progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari” del Politecnico di Milano, dell’Università degli Studi di Milano e dell’Università Cattolica di Roma, hanno seguito una lezione direttamente sul campo. La struttura si apre così a un modo diverso di insegnare, portando i futuri professionisti a confrontarsi con l’ambiente reale delle strutture sanitarie.

L’ Asst Rhodense diventa sede universitaria per una lezione del master di II° livello "Pianificazione, programmazione e progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari" del Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano e Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Una ventina di studenti, sabato scorso, ha partecipato alla lezione del professor Stefano Capolongo, all’ospedale di Garbagnate Milanese. Accompagnati da Renzo Guttadauro, direttore medico del presidio ospedaliero garbagnatese e Martino Trapani, direttore medico del presidio ospedaliero di Rho, hanno visitato l’ospedale costruito dieci anni fa e approfondito tutti gli aspetti organizzativi, tecnologici e impiantistici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

