L’Assemblea di Monnalisa approva l’aumento di Capitale Sociale

L’assemblea degli azionisti di Monnalisa S.p.A. si è svolta oggi in prima convocazione presso la sede dell’azienda. La società, attiva nel settore dell’abbigliamento per bambini di fascia alta e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato un aumento di capitale sociale durante l’incontro straordinario. La riunione si è tenuta in data 28 marzo 2026.

Arezzo, 28 marzo 2026 – Monnalisa S.p.A., leader nel settore childrenswear di alta gamma, quotata sul mercato Euronext Growth Milan informa che l’Assemblea degli Azionisti si è riunita in data odierna in prima convocazione, in sede straordinaria. L’Assemblea degli Azionisti ha approvato un aumento di capitale di Euro 1 milione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nonché dell’art. 7.4 del vigente statuto sociale. Le azioni di nuova emissione sono state offerte in sottoscrizione al socio di maggioranza (Jafin Due che oggi detiene il 74,48% del capitale della Società) e alla società Modamet S. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Assemblea di Monnalisa approva l’aumento di Capitale Sociale Articoli correlati Leggi anche: La crisi, poi la svolta. Aumento di capitale e nuovo socio per Monnalisa. Ecco cosa sta succedendo Colleferro. Minerva Ambiente: raddoppiato il capitale sociale. L’assemblea dei soci porta da 79mila a 200mila il capitale dell’aziendaCronache Cittadine COLLEFERRO – Dopo cinque anni di attività, l’azienda pubblica Minerva Ambiente, con sede a Colleferro, fa un importante passo... Una raccolta di contenuti su L'Assemblea di Monnalisa approva... Temi più discussi: L’Assemblea di Monnalisa approva l’aumento di Capitale Sociale; Monnalisa, ok da soci ad AuCap da 1 milione per socio di maggioranza e famiglia Anselmi; Monnalisa, approvato aumento di capitale da 1 milione di euro; Monnalisa, via libera all’aumento di capitale da 1 milione di euro. Monnalisa, via libera all’aumento di capitale da 1 milione di euroL’assemblea straordinaria della realtà aretina del kidswear di fascia alta approva l’operazione riservata ai soci Jafin due e Modamet, annunciata lo scorso febbraio ... milanofinanza.it Monnalisa, ok da soci ad AuCap da 1 milione per socio di maggioranza e famiglia Anselmi(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Monnalisa, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento per bambini di fascia alta, ha approvato un aumento di ... finanza.repubblica.it PARITA' ANCORA LONTANA DENTRO E FUORI I LUOGHI DI LAVORO L’Assemblea generale della Fiom Cgil di Imola, che si è svolta questa mattina, ha rappresentato un momento di confronto collettivo sul tema della parità nei luoghi di lavoro, a partire da u - facebook.com facebook