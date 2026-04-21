L’artista trentino, ormai residente a Torino, sta lavorando alla creazione di un’opera dedicata al Palio di Provenzano. La sua scelta di rappresentare l’evento riflette un legame personale con la tradizione, con un atteggiamento sincero e senza voler essere ruffiano. In un’intervista, ha espresso la speranza che il Palio non diventi triste e ha commentato la possibilità di ricevere fischi, dicendo che gli dispiacerebbe.

di Laura Valdesi SIENA Il Palio di Provenzano prende forma nello studio dell’artista Ismaele Nones, trentino di origine ma ormai trapiantato a Torino. "Ho iniziato a realizzarlo, certo. La seta mi è stata portata a febbraio", spiega il giovane talento internazionale a cui il Comune ha affidato il compito di dipingere il Drappellone del 2 luglio. "Non è come un quadro, richiede progettazione. Ci sono delle regole da rispettare e anche la storia", spiega Nones. Come artista preferisce lavorare su committenza oppure le sta un po’ stretto? "Dipende dal committente. Se si fida anche della tua capacità artistica viene fuori qualcosa di buono. L’artista non è una stampante, ripeto, se il committente si fida della tua creatività è bello e stimolante.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’artista che ama gli animali: "Non sarà un Palio triste. Sincero ma non ruffiano. I fischi? Dispiacerebbe"

un animale non sa piangere

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