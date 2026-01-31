La vincitrice degli Australian Open, Rybakina, ha festeggiato il suo successo in modo molto sobrio. Dopo aver conquistato il titolo e 2,4 milioni di dollari, ha mostrato appena un sorriso, ha stretto un pugno e ha camminato lentamente verso la rete. Un’immagine di felicità contenuta, che ha sorpreso molti spettatori.

Elena Rybakina ha vinto un torneo dello Slam, il secondo della sua carriera, si è portata a casa circa 2,4 milioni di euro battendo la numero 1 Aryna Sabalenka e da lunedì dopo due anni e mezzo tornerà sul podio del ranking Wta, in questo caso dietro proprio alla bielorussa e a Iga Swiatek. Elena vince, anzi, stravince, ma non esulta: anche oggi a Melbourne, dopo l'ace che le ha regalato il titolo, un sorriso a malapena abbozzato, un pugno stretto e una lenta passeggiata verso la rete dove c'era da salutare l'avversaria. E non è che sul palco, al momento della premiazione con annessa intervista, abbia esternato di più la sua gioia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - La «gioia triste» di Rybakina che vince gli Australian Open (e 2,4 milioni) ma esulta a malapena

Elena Rybakina ha vinto gli Australian Open battendo Sabalenka.

Elena Rybakina conquista il secondo titolo in carriera agli Australian Open.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

