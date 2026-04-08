Wayne Rooney ha espresso la sua opinione sulla superiorità di Serena Williams rispetto a Novak Djokovic, sottolineando alcune caratteristiche che, a suo avviso, rendono la tennista più elevata nel suo sport. Rooney ha evidenziato le sue vittorie, la costanza e la capacità di adattarsi a diversi avversari nel corso della carriera. La discussione tra le due stelle sportive è stata riportata nel contesto di un confronto tra grandi campioni di discipline diverse.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La leggenda del calcio Wayne Rooney ha recentemente condiviso la sua lista dei cinque più grandi sportivi di sempre, e tra questi figura l’icona del tennis Serena Williams. La scelta di Rooney ha suscitato notevole interesse nel panorama sportivo, mettendo in evidenza l’impatto di Williams non solo nello sport, ma anche a livello culturale. Serena Williams ha lasciato il tennis professionistico nel 2022, ma il suo lascito continua a vivere attraverso i 23 titoli del Grande Slam conquistati nel corso della sua straordinaria carriera. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Wayne Rooney spiega perché considera Serena Williams superiore a Novak Djokovic.

Djokovic: “Penso che Serena Williams stia tornando”“Penso che stia tornando, ma non lo so, non ho ancora parlato con lei, ma la sensazione è che si stia preparando per farlo”.

Leggi anche: Jannik Sinner superiore nelle statistiche a Novak Djokovic a Melbourne, ma sconfitto: la forza mentale dell’azzurro è mancata